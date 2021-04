Koopvaardijschepen die door de gevaarlijke Golf van Aden varen, maar niet bewaakt kunnen worden door defensie, mogen wat het huidige kabinet betreft vanaf 1 januari bewapende particuliere beveiliging inschakelen. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een aanpassing in de wet die al jaren in de maak is. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.