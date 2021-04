De Republikeinse vertegenwoordiger uit Georgia, Marjorie Taylor Greene, bevestigde naast de ingang van haar kantoor in het Longworth House Office Building in Washington een protestbord tegen de genderideologie. Dit als reactie op haar kantoorbuurvrouw Marie Newman, de Democratische vertegenwoordiger uit Illinois, die een transgenderpridevlag had uitgehangen. beeld EPA, Jim Lo Scalzo