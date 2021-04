Beleggers in Azië voelen zich gesteund door het wereldwijde optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis. Daarbij zorgt het nieuwe steunpakket van ruim 2 biljoen dollar van de Amerikaanse president Joe Biden ook voor meer vertrouwen. Terwijl de beurzen op Goede Vrijdag in veel landen gesloten zijn, werd er in bijvoorbeeld Tokio, Seoul en Shanghai gewoon gehandeld.