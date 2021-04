Bij een brand in Enkhuizen is een gewonde gevallen, die naar het ziekenhuis is gebracht. De brand brak door nog onbekende oorzaak in de nacht van donderdag op vrijdag uit in een visgroothandel en -rokerij aan de Zoutketen. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio heeft de gewonde man, een medewerker van het bedrijf, brandwonden opgelopen. De brandweer is ook vrijdagochtend nog aan het blussen.