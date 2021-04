Het goede van Goede Vrijdag zegt meeste Nederlanders niets

Op ’t eerste gezicht staat het er niet slecht voor met de bekendheid van de christelijke feestdagen. In de Kamerdiscussie waarin premier Rutte zich moest verdedigen over het beruchte Omtzigt-zinnetje, legde hij uit dat hij daar „via-via” over geïnformeerd was. Snedig voegde D66-fractieleider Kaag hem toe dat ze op deze Witte Donderdag moest denken aan de Via Dolorosa, de lijdensweg die Jezus moest gaan vanuit de stad Jeruzalem naar de kruisheuvel.