VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte heeft zijn excuses aangeboden aan „het land”, en in het bijzonder CDA’er Pieter Omtzigt. Dat zei hij in een nachtelijk debat over de verkenningschaos, die tot groot onderling wantrouwen heeft geleid in de nationale politiek. Hij gaat door het stof omdat hij Omtzigt toch heeft besproken met de verkenners.