De fracties van de coalitiepartijen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in beraad gegaan, vermoedelijk ook over de toekomst van het kabinet. Het kabinet is al afgetreden maar de vraag is of VVD-leider Mark Rutte ook als demissionair premier verder kan. Een mogelijk vertrek van Rutte, die zwaar onder vuur ligt van de Kamer, maakt de toch al ingewikkelde formatie nog lastiger.