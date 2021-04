In de komende vijf jaar moet minimaal 35 procent van de politieagenten in de Randstad een niet-westerse migratieachtergrond hebben. Dat is een onderdeel van een actieplan van de Nationale Politie. „Dit heeft tot doel om de eigen organisatie meer divers en inclusiever te maken”, zeggen twee politiechefs, Martin Sitalsing (Midden-Nederland) en Gery Veldhuis (Noord-Nederland) tegen NRC.