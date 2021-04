Oud-verkenner Kajsa Ollongren heeft donderdagavond met tranen in haar ogen haar „welgemeende excuses” aangeboden voor de chaos die is ontstaan in de verkenning. Zij legde uit hoe ze na het ontvangen van haar positieve coronatest spullen „letterlijk bij elkaar griste”. „Ik had niet overhaast moeten handelen. Ik oordeel daar zelf niet mild over”, zei Ollongren, die namens D66 ook minister is.