Kajsa Ollongren is woensdagavond laat door de nieuwe verkenners formeel op de hoogte gesteld van het feit dat de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt voorkomt in het verslag van het gesprek dat zij met VVD-leider Mark Rutte had. Dat hebben de nieuwe verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer laten weten in een tijdlijn die ze hebben opgesteld. Zij volgden Ollongren en VVD’er Annemarie Jorritsma op.