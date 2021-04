Kajsa Ollongren is woensdagavond laat door de verkenners op de hoogte gesteld van het feit dat VVD-leider Mark Rutte in een gesprek met de ex-verkenners toch heeft gesproken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat hebben de verkenners Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer laten weten in een tijdlijn die ze hebben opgesteld.