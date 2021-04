De Amsterdamse AEX-index is donderdag op de eerste handelsdag van het tweede kwartaal op een nieuw recordniveau gesloten. Vooral de chip- en techbedrijven in de AEX deden het goed dankzij positieve geluiden uit de sector. Een forse toename van de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone, die in maart het hoogste niveau in bijna 24 jaar bereikte, zorgde eveneens voor optimisme bij beleggers.