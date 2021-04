Het is erg druk bij grote kampeerwinkels. Nederlanders slaan voor Pasen massaal tenten, tentharingen en barbecues in. Volgens John Bax, mede-eigenaar van Bax Totaalrecreatie in het Brabantse Bergeijk, is kamperen steeds populairder omdat vakanties door de coronacrisis noodgedwongen in eigen land worden doorgebracht.