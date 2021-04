CDA-leider Wopke Hoekstra eist excuses van oud-verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). „Er moet antwoord en excuses komen. Aan Omtzigt, de Kamer, en het CDA”, zei Hoekstra in een fel debat over de verkenningschaos. De naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stond op een memo van Ollongren dat zichtbaar was op een ANP-foto.