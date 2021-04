Premier Mark Rutte kan zich toch wel herinneren dat de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is gevallen in zijn gesprek met de oud-verkenners. Dat zegt hij op vragen van GroenLinks-leider Jesse Klaver in een uiterst moeizaam debat over het verkenningsmemo en de chaos die is ontstaan. Het ging specifiek om de vraag of Omtzigt meer voorkeursstemmen zou krijgen dan CDA-leider Wopke Hoekstra.