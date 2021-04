De politie stopt met het gebruik van AMBER Alert, het waarschuwingssysteem dat wordt ingezet bij de vermissing van een kind dat mogelijk in levensgevaar is. In overleg met justitieminister Ferd Grapperhaus is besloten het onder de aandacht brengen van vermiste kinderen te gaan integreren in Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, burgers en politie.