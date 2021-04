De politie heeft in een loods in het dorpje Stad aan ’t Haringvliet op het eiland Goeree-Overflakkee een drugslab aangetroffen. Twee personen die in de loods aanwezig waren, zijn aangehouden. Het gaat om een 30-jarige man zonder bekende woonplaats en een 33-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht.