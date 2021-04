De bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie heeft in maart de sterkste groei laten zien in ruim 37 jaar, geholpen door een flinke toename van de orders en productie. Het cijfer geeft aan dat de economie van de Verenigde Staten duidelijk aan het herstellen is van de coronacrisis, dankzij de vaccinaties tegen het virus, versoepeling van de lockdowns en de enorme steunpakketten van de Amerikaanse overheid.