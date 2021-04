Een steeds meer geagiteerde VVD-leider Mark Rutte noemt de ontstane situatie in verband met de misgelopen verkenning zelf ook „een puinhoop”. Hij baalt er stevig van dat hij zich uitspraken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt die hij heeft gedaan niet meer kan herinneren, zegt hij in het debat over de verkenning. „Ik vind het ruk dat ik het me niet herinner.”