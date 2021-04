Speciaalchemieconcern DSM heeft een boekwinst behaald van 540 miljoen euro op de verkoop van een groot deel van zijn materialendivisie aan de Duitse branchegenoot Covestro. In totaal was met die deal een bedrag van 1,6 miljard euro gemoeid. De transactie werd in september vorig jaar aangekondigd en is nu volgens DSM helemaal afgerond.