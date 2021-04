EU vraagt in India om AstraZeneca-vaccins

De Europese Unie heeft in India gevraagd om 10 miljoen doses van het vaccin van AstraZeneca om tekorten in Europa weg te werken. Een anonieme Indiase regeringsfunctionaris zei dat daar bij het Serum Institute of India recent om is gevraagd. Serum staat voor de grootste vaccinfabriek ter wereld, waar onder meer AstraZeneca-vaccins gemaakt worden. Het instituut is onderdeel van de ‘holding’ Poonawalla Investment and Industries en produceert jaarlijks circa anderhalf miljard doses van allerlei medicijnen.