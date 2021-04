Mogelijk onderzoek naar instelling met erg veel ADHD-diagnoses

De gezondheidsinspectie gaat bezien of er eventueel onderzoek moet komen naar ADHDcentraal, een ggz-instelling voor ADHD-diagnostiek en -behandeling bij volwassenen. Dat doet de organisatie naar aanleiding van berichten over overdiagnostisering bij de instelling die verscheidene vestigingen in het land heeft. Platform Investico, dagblad Trouw, radioprogramma Argos en weekblad De Groene Amsterdammer stelden samen vast dat er „bijna niemand zonder diagnose naar buiten loopt”.