Recordopbrengst uit windmolens en zonnepanelen in maart

Nederlandse windmolens en zonnepanelen hebben in maart op meerdere dagen een recordhoeveelheid duurzame stroom opgewekt. Op 13 maart was de productie het hoogst. Die dag leverden zonnepanelen en windmolens, zowel op land als op zee, samen bijna de helft van alle elektriciteit die in het land werd gebruikt. De cijfers komen van Energieopwek.nl, een site die is verbonden aan het Energieakkoord en het Klimaatakkoord, waarin de overheid en tal van organisaties afspraken hebben gemaakt over verduurzaming.