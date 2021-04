Vandaag verschijnt het vernieuwde Reformatorisch Dagblad. Met een nieuw logo en een nieuwe lay-out. Voor veel oudere lezers, die ooit in 1971 het eerste exemplaar van het RD op de deurmat vonden, zal het ongetwijfeld wennen zijn. De uitgeschreven naam is iets verkleind, de letters RD zijn vergroot. Een wat rondere vormgeving van de letters, subtiele veranderingen in het kleurgebruik. Kortom: we denken dat de krant zo nog uitnodigender is om te lezen.