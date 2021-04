Vrijspraak voor verdachte dodelijk vuurwerkongeluk Enschede

Een 33-jarige man uit Enschede die ervan werd verdacht dat hij in de nacht naar Nieuwjaar 2019 een dodelijk vuurwerkongeluk heeft veroorzaakt, is daar vrijdag door de rechtbank in Almelo van vrijgesproken. Eind februari had het Openbaar Ministerie 18 maanden cel tegen hem geëist omdat hij „roekeloos en met opzet” zwaar professioneel vuurwerk zou hebben afgestoken, waarbij een 54-jarige buurman op slag werd gedood. Het slachtoffer stond op amper tien meter afstand terwijl bij dit soort vuurwerk, een zogenaamde flowerbed met een flinke hoeveelheid flitspoeder, minstens honderd meter afstand is voorgeschreven.