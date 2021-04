De rechtbank in Assen heeft donderdag opnieuw een verzoek tot vrijlating afgewezen van de 42-jarige Hans O., verdacht van de moord op Ralf Meinema uit Klazienaveen. O. ontkent dat hij iets met de moord te maken heeft, volgens zijn advocaat is het bewijs flinterdun en onbetrouwbaar. In januari vroeg de raadsman ook tevergeefs om al dan niet voorlopige vrijlating.