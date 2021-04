Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageert verheugd op een Amerikaanse studie waarin wordt geconstateerd dat onder zorgmedewerkers die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus nauwelijks nog besmettingen worden vastgesteld. „Dat is goed nieuws en in lijn der verwachting. Deze signalen hebben we ook gezien in andere studies, maar er is wel meer onderzoek nodig”, zegt een woordvoerster van het RIVM.