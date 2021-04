PVV-leider Geert Wilders vindt dat demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte moet opstappen en dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Dat zei hij bij de opening van het debat over de verkenningschaos. „Rutte was het dus. Hij heeft keihard gelogen.” Wilders vraagt Rutte zelf op te stappen, maar kondigt ook al een motie van wantrouwen aan in het eerste deel van het debat.