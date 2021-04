De politie is op zoek naar twee slachtoffers die woensdagavond onder dreiging van een vuurwapen zijn beroofd op het Amsterdamse Museumplein. Hiervoor zitten drie mannen van 17, 18 en 19 jaar vast. Volgens een woordvoerder was het erg rommelig op het plein, omdat hier zich veel jongeren hadden verzameld nadat het Vondelpark eerder op de avond was ontruimd.