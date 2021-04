De Nederlandse start-up voor laadpalen Yeet! investeert dit jaar 60 miljoen euro in slimme laadnetwerken voor elektrische auto’s. Eind dit jaar wil het bedrijf 500 locaties hebben vastgelegd en 50 daarvan in bedrijf hebben. Het bedrijf begint in Nederland, België en Luxemburg. Later dit jaar moeten Duitsland en Frankrijk volgen.