Meer last voor hooikoortspatiënten vanaf Pasen

Hooikoortspatiënten zullen vanaf het paasweekeinde meer last van hun allergie krijgen. Bomen zijn door de hoge temperaturen van de laatste dagen versneld in bloei gekomen. Nu er vanaf Pasen weer kouder weer wordt verwacht, houdt de bloei langer aan. Naar verwachting gaat het seizoen van de bij hooikoortspatiënten beruchte berkenpollen meteen over in het graspollenseizoen, zeggen de deskundigen van Wageningen University, het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC, het Elkerliek Ziekenhuis en Weeronline.