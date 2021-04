Het aantal verkochte nieuwe auto’s is in maart fors lager uitgevallen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aantal kentekenregistraties kelderde met 17,7 procent tot 24.186, melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Daarmee voelt de autobranche de lockdownmaatregelen van het kabinet, die het aantal klanten per winkel erg beperken.