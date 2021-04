AEX koploper in Europa dankzij chip- en techbedrijven

De Amsterdamse beurs was donderdag een koploper op de Europese markten. Vooral de chip- en techbedrijven lieten stevige koerswinsten zien dankzij positieve geluiden uit de sector, en stuwden de AEX-index naar de hoogste stand ooit. Een forse toename van de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone, die in maart het hoogste niveau in bijna 24 jaar bereikte, zorgde eveneens voor optimisme. Beleggers verwerkten daarnaast het omvangrijke investeringsplan van de Amerikaanse president Joe Biden, dat miljoenen banen moet opleveren.