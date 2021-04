De industrie draait weer op volle toeren in Oost-Azië, het productiehart van de wereld. Ook in Europese landen trekt de bedrijvigheid aan. Volgens economen is dat een signaal dat de economie weer aan het herstellen is van de coronadreun van vorig jaar. Tegelijkertijd staan bevoorradingsketens hierdoor extra onder druk, wat ertoe zou kunnen leiden dat de prijzen van tal van producten gaan stijgen.