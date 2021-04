Zelfs als doorschakeldiensten transparant zijn over de kosten die ze in rekening brengen, voelen consumenten zich nog altijd misleid. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een onderzoek naar deze diensten. Doorschakeldiensten zijn bedrijven die bellers tegen extra kosten doorverbinden naar een veelal gratis telefoonnummer van een bedrijf of instantie zoals de Belastingdienst of de politie.