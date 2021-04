De baas van de Belgische spoorwegen (NMBS) dreigt het treinverkeer naar de kust in de paasvakantie stil te leggen. In een brief aan de regering waarschuwt NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir dat de uitvoering van een speciale coronamaatregel, waarbij passagiers alleen aan het raam mogen zitten, „onbeheersbaar” kan worden.