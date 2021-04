Schrijver Abdelkader Benali gaat voor het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen een tentoonstelling maken van Marokkaanse kunst. Zo’n veertig Marokkaanse kunstenaars worden daarvoor bij elkaar gebracht. Samen zullen ze, in de zomer van 2022, een overzicht geven van de ontwikkeling van de Marokkaanse moderne kunst sinds de onafhankelijkheid in 1956.