De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft kritiek geuit op de vaccinatiecampagnes in Europese landen. Die komen veel te traag van de grond, zegt regiodirecteur Hans Kluge. Hij noemt dat onacceptabel en pleit ervoor „iedere dosis die we op voorraad hebben” onmiddellijk te gebruiken. Ook moet de vaccinproductie volgens hem omhoog.