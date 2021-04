Brand in Düsseldorf verwoest tientallen stadsbussen

Bij een brand in een remise van het openbaar vervoer zijn in het westen van Düsseldorf veertig bussen in vlammen opgegaan. De brand werd in de nacht van woensdag op donderdag gemeld en toen de brandweer arriveerde was er al een enorme vuurzee op het depot van openbaar vervoerbedrijf Rheinbahn. De brandweer is uren bezig geweest de brand te blussen, met zeker tachtig brandweerlieden. Zij hebben kunnen voorkomen dat aangrenzende panden in brand vlogen.