Hans Kazán die Client Happiness Manager wordt bij een softwarebedrijf, Domino’s dat stopt met ananas op pizza en Pieter Omtzigt die zijn baan als Tweede Kamerlid verruilt voor een functie in de Jeugdzorg. Het is een greep uit de 1 aprilgrappen van dit jaar, volgens seniordocent Klinische Psychologie Sibe Doosje (65) een „welkome afleiding” - zeker in tijden van crisis.