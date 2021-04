Kamer verder met debat na ontvangst verslagen over verkenning

De Tweede Kamer hervat donderdag het debat over de misgelopen verkenning, zodra de gevraagde documenten ontvangen zijn. Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) hadden woensdag op verzoek van de Kamer opheldering willen geven over wat er is gebeurd, maar de fracties wilden eerst alle achterliggende stukken ontvangen. Toen de informatie begin van de avond nog steeds niet binnen was, besloot een geïrriteerde Kamer het debat uit te stellen tot donderdagochtend.