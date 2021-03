De stijging van het aantal coronabesmettingen op Curaçao zorgt voor een enorme druk op de medische zorg. Minister-president Eugene Rhuggenaath zei woensdagmiddag dat de situatie „heel ernstig” is. Er liggen 104 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, 32 van hen liggen op de intensive care. In het ziekenhuis zijn er 33 ic-bedden.