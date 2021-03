De Belgische regering gaat in beroep tegen het vonnis om binnen dertig dagen de coronamaatregelen in het land op te heffen. Dat heeft minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) in de Kamer aangekondigd. Een rechtbank in Brussel oordeelde dat de maatregelen zijn gebaseerd op wetten die niet de juiste basis zijn voor de ministeriële besluiten waarmee de maatregelen uitgevaardigd worden.