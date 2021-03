De verdediging van Willem Holleeder wil dat het OM over de brug komt met de inhoud van een gesprek dat rechercheurs kort na de moord op Kees Houtman in 2005 in Spanje hadden met de uitgeweken hasjhandelaar ‘Rooie Bob’ B. Dat zei raadsman Sander Janssen woensdag na het getuigenverhoor van B. in de beroepszaak van Holleeder.