AEX-index grijpt net naast hoogste slotstand ooit

De Amsterdamse AEX-index is woensdag net niet op de hoogste slotstand ooit de handel uitgegaan. Eerder op de dag werd wel de hoogste tussentijdse koers in de geschiedenis aangetikt. Deze opmars op de beurs lijkt misschien vreemd, omdat Nederland ook in een diepe crisis verkeert. Maar volgens beurskenner Jos Versteeg van zakenbank InsingerGilissen is de coronacrisis anders dan andere crises, en zorgt de pandemie voor een flink hogere waardering van met name technologiebedrijven.