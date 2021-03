Triodos Bank heeft in Jeroen Rijpkema zijn nieuwe topman gevonden. De raad van commissarissen van de duurzame kredietverstrekker draagt de voormalige ABN AMRO-bankier op de aandeelhoudersvergadering in mei voor als hoogste leidinggevende. Rijpkema was tot voor kort hoofd van een samenwerkingsverband van vijf banken om witwassen tegen te gaan.