De Tweede Kamer debatteert mogelijk pas donderdag over de mislukte formatieverkenning door Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). De Kamer wil eerst alle documenten hebben die de opgestapte verkenners hebben opgesteld. Het is de vraag of dat „binnen enkele uren” lukt, zegt Kamervoorzitter Khadija Arib.