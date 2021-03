Door fosfaat, een belangrijke grondstof voor kunstmest, terug te winnen uit het slib van zuiveringsinstallaties voor rioolwater kan het Nederlandse fosfaatverbruik flink worden teruggedrongen. Dat zeggen energie- en hergebruikbedrijf HVC en slibverwerker SNB. Zij doen de komende maanden een proef. Als die succesvol is, willen ze een nieuwe fosfaatfabriek gaan bouwen, de eerste in zijn soort in Nederland.