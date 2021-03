De Surinaamse krijgsraad gaat op 30 april verder met de inhoudelijke behandeling van de Decembermoorden-strafzaak tegen oud president en ex-legerleider Desi Bouterse. Dat is mogelijk geworden nu de president van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, woensdag alle bezwaren van de verdediging van Bouterse naast zich neer heeft gelegd. De zitting vond plaats in de rechtbank in Paramaribo.