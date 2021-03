De oud-president van Ivoorkust Laurent Gbagbo is ook in hoger beroep door het Internationaal Strafhof in Den Haag vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid. Dat geldt eveneens voor politiek leider Charles Blé Goudé. Het hof sprak ze in 2019 al vrij, maar de aanklagers gingen in beroep.